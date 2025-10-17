Wo diesen Sonnabend im Erzgebirge der „Sprit“ besonders günstig wird

Viele, die beim Tanken sparen wollen, fahren nach Tschechien. Je weiter hinein, umso günstiger wird es. Nun gibt es eine Ausnahme.

Dass in Tschechien die Preise für Benzin und Diesel um einiges günstiger sind als in Deutschland, ist bekannt. Wer richtig sparen will, muss allerdings einige Kilometer weit ins Nachbarland fahren. Denn da sind die Preise noch einmal deutlich niedriger als direkt an der Grenze. Am Sonnabend gibt es im Erzgebirge allerdings eine Ausnahme.