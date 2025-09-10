Zubringer nach Chemnitz: Verzögerungen bei Millionenprojekt im Erzgebirge

Annaberg
3,6 Millionen Euro werden in das anspruchsvolle Gemeinschaftsprojekt von Freistaat, Kommune, Wasserverband und Energieversorger investiert. Ein Bach sorgte mehrmals für Ärger.
Zwei Stützwände, ein Durchlass und fünf Brücken. Seit anderthalb Jahren ist der viel befahrene Zubringer nach Chemnitz gesperrt – wegen einer 260 Meter langen Baustelle am Ehrenfriedersdorfer Ortsausgang. Ein anspruchsvolles 3,6-Millionen-Euro-Projekt: Es dauert wieder einmal länger.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.