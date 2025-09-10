Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Seit April 2024 ist das Stück Staatsstraße am Ortsausgang Ehrenfriedersdorf gesperrt.
Seit April 2024 ist das Stück Staatsstraße am Ortsausgang Ehrenfriedersdorf gesperrt. Bild: Ronny Küttner
Seit April 2024 ist das Stück Staatsstraße am Ortsausgang Ehrenfriedersdorf gesperrt.
Seit April 2024 ist das Stück Staatsstraße am Ortsausgang Ehrenfriedersdorf gesperrt. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Zubringer nach Chemnitz: Verzögerungen bei Millionenprojekt im Erzgebirge
Redakteur
Von Katrin Kablau
3,6 Millionen Euro werden in das anspruchsvolle Gemeinschaftsprojekt von Freistaat, Kommune, Wasserverband und Energieversorger investiert. Ein Bach sorgte mehrmals für Ärger.

Zwei Stützwände, ein Durchlass und fünf Brücken. Seit anderthalb Jahren ist der viel befahrene Zubringer nach Chemnitz gesperrt – wegen einer 260 Meter langen Baustelle am Ehrenfriedersdorfer Ortsausgang. Ein anspruchsvolles 3,6-Millionen-Euro-Projekt: Es dauert wieder einmal länger.
