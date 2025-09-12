Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Zubringer-Sperrung im Erzgebirge erneut verlängert: Warum bei manchem die Nerven blank liegen

Die Sperrung der S 268 im Bereich der Scheibenberger Straße in Crottendorf wurde erneut verlängert.
Die Sperrung der S 268 im Bereich der Scheibenberger Straße in Crottendorf wurde erneut verlängert. Bild: Ronny Küttner
Die Sperrung der S 268 im Bereich der Scheibenberger Straße in Crottendorf wurde erneut verlängert.
Die Sperrung der S 268 im Bereich der Scheibenberger Straße in Crottendorf wurde erneut verlängert. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Zubringer-Sperrung im Erzgebirge erneut verlängert: Warum bei manchem die Nerven blank liegen
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Zubringer S 268 ins Fichtelberg-Gebiet ist an drei Stellen gesperrt. Zwei davon betreffen Crottendorf. Das hat Folgen für Gewerbetreibende. Doch eine erste Freigabe wurde wieder verschoben.

Seit Monaten sind zwei Haupt-Zufahrten nach Crottendorf gesperrt. Nun ist klar: Anwohner und Gewerbetreibende müssen erneut länger als geplant mit einer Doppel-Baustelle auf dem Zubringer S 268 leben. Während der Bau im Bereich der Neudorfer Straße im Zeitplan liegt, wurde eine angestrebte Freigabe des Abschnitts im Bereich der Scheibenberger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.07.2025
5 min.
„Das ist wirklich schlimm“: Doppelte Zubringer-Sperrung im Erzgebirge bringt Gewerbetreibende in Not
Das Räucherkerzenland Crottendorf, im Bild Chef Mirko Paul, spürt die Folgen der Zubringer-Sperrungen.
Ob Räucherkerzenland, Bäckerei oder Landgasthof: In Crottendorf spüren viele die Folgen der zweifach gesperrten S 268 in Richtung Fichtelberg. Nun ist klar: Sie müssen länger durchhalten.
Annett Honscha
18.07.2025
1 min.
Staatsstraße im Erzgebirge bleibt länger gesperrt
Die S 268 in Scheibenberg bleibt länger gesperrt.
Bauarbeiten auf dem Zubringer S 268 in Scheibenberg ziehen sich in die Länge. Sie kommen zu zwei Langzeitbaustellen hinzu.
Annett Honscha
13:28 Uhr
6 min.
Israels Militär beginnt Bodenoffensive in Stadt Gaza
Das israelische Militär rückt auf die Stadt Gaza vor.
Das Militär rückt in Richtung des Stadtzentrums von Gaza vor. Nach schweren Angriffen ist von Dutzenden Toten die Rede. In der Stadt befinden sich noch Hunderttausende Zivilisten.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13:28 Uhr
2 min.
ZEW-Index überrascht: Hoffnung für Autobranche und Chemie
Börsianer schauen überraschend optimistisch auf die deutsche Wirtschaft (Archivbild)
Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, doch Finanzexperten schöpfen Zuversicht. Gerade für exportorientierte Branchen, darunter deutsche Schlüsselindustrien, sehen sie bessere Aussichten.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel