Zubringer-Sperrung im Erzgebirge erneut verlängert: Warum bei manchem die Nerven blank liegen

Annaberg
Der Zubringer S 268 ins Fichtelberg-Gebiet ist an drei Stellen gesperrt. Zwei davon betreffen Crottendorf. Das hat Folgen für Gewerbetreibende. Doch eine erste Freigabe wurde wieder verschoben.
Seit Monaten sind zwei Haupt-Zufahrten nach Crottendorf gesperrt. Nun ist klar: Anwohner und Gewerbetreibende müssen erneut länger als geplant mit einer Doppel-Baustelle auf dem Zubringer S 268 leben. Während der Bau im Bereich der Neudorfer Straße im Zeitplan liegt, wurde eine angestrebte Freigabe des Abschnitts im Bereich der Scheibenberger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.