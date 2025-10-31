Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Erzgebirge kam es in den zurückliegenden Tagen zu Einbrüchen in einer Firma und einem Einfamilienhaus.
Im Erzgebirge kam es in den zurückliegenden Tagen zu Einbrüchen in einer Firma und einem Einfamilienhaus. Bild: Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa
Annaberg
Zwei Einbrüche im Erzgebirge – Simsons weg und Tausende Euro Schaden
Redakteur
Von Patrick Herrl
Diebe sind in eine Firma in Neudorf eingebrochen. In Erlbach-Kirchberg verschafften sich Täter gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus. Gestohlen wurden unter anderem Bargeld und zwei Simsons.

Gleich zwei Einbrüche haben sich in den zurückliegenden Tagen im Erzgebirge ereignet. Betroffen sind eine Firma im Sehmataler Ortsteil Neudorf sowie ein Einfamilienhaus samt Scheune und Garage in Erlbach-Kirchberg.
