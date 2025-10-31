Zwei Einbrüche im Erzgebirge – Simsons weg und Tausende Euro Schaden

Diebe sind in eine Firma in Neudorf eingebrochen. In Erlbach-Kirchberg verschafften sich Täter gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus. Gestohlen wurden unter anderem Bargeld und zwei Simsons.

Gleich zwei Einbrüche haben sich in den zurückliegenden Tagen im Erzgebirge ereignet. Betroffen sind eine Firma im Sehmataler Ortsteil Neudorf sowie ein Einfamilienhaus samt Scheune und Garage in Erlbach-Kirchberg. Gleich zwei Einbrüche haben sich in den zurückliegenden Tagen im Erzgebirge ereignet. Betroffen sind eine Firma im Sehmataler Ortsteil Neudorf sowie ein Einfamilienhaus samt Scheune und Garage in Erlbach-Kirchberg.