Zwei Leichtverletzte nach Unfällen im Erzgebirge

In Herold und Thalheim gab es am 4. August zwei Verkehrsunfälle.

Herold/Thalheim.

Zwei Menschen haben sich bei Unfällen im Erzgebirge am 4. August leicht verletzt. Zunächst war ein 43-Jähriger gegen 12.20 Uhr mit seiner MZ in Herold auf der Drebacher Straße in Richtung Drebach unterwegs. Ungefähr 200 Meter nach dem Ortsausgang wollte er einen Lkw überholen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Citroën (Fahrer: 48). Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Sachschaden: insgesamt etwa 6000 Euro. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Audi in Thalheim von einem Parkplatz an der Chemnitzer Straße vermutlich wegen eines Bedienfehlers über die Begrenzung in den angrenzenden Graben. Dabei wurde die Beifahrerin (76) leicht verletzt. Sachschaden: etwa 2000 Euro. (bz)