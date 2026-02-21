Zwei Menschen verletzen sich bei Unfall im Erzgebirge schwer

Annaberg
Fahrer und Beifahrer waren gegen 3.15 Uhr in Schlettau unterwegs. Eine Doppelkurve wurde ihnen zum Verhängnis.
In Schlettau sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 37-jährige Audi-Fahrer war laut Polizei diesen Samstagmorgen um 3.15 Uhr auf der Zschöppelstraße zwischen der B 101 und dem Abzweig nach Walthersdorf unterwegs, als er mit seinem Wagen in einer Doppelkurve nach rechts von der Straße gerutscht und frontal gegen...
