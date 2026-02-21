MENÜ
Unfallort Schlettau: Zschöppelstraße zwischen der B 101 und dem Abzweig nach Walthersdorf. Bild: André März
Unfallort Schlettau: Zschöppelstraße zwischen der B 101 und dem Abzweig nach Walthersdorf. Bild: André März
Annaberg
Zwei Menschen verletzen sich bei Unfall im Erzgebirge schwer
Redakteur
Von André März, Jan Oechsner
0:00 Anhören

Fahrer und Beifahrer waren gegen 3.15 Uhr in Schlettau unterwegs. Eine Doppelkurve wurde ihnen zum Verhängnis.

In Schlettau sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 37-jährige Audi-Fahrer war laut Polizei diesen Samstagmorgen um 3.15 Uhr auf der Zschöppelstraße zwischen der B 101 und dem Abzweig nach Walthersdorf unterwegs, als er mit seinem Wagen in einer Doppelkurve nach rechts von der Straße gerutscht und frontal gegen...
