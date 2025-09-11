Zwei Spieler aus dem Erzgebirge gewinnen bei Sachsenlotto

Annaberg
Ein „Spiel 77“-Tipper gewann bei der Samstagsziehung 7777 Euro. Ein Lottospieler konnte sich über 6502 Euro im Spiel „6 aus 49“ freuen.
Zwei Spieler im Landkreis Erzgebirge haben sich in der vergangenen Woche über Gewinne bei Sachsenlotto freuen können. Wie die Sächsische Lotto-GmbH mitteilte, erzielte ein „Spiel 77“-Spieler bei der Samstagsziehung einen Gewinn in der Gewinnklasse 3 in Höhe von 7777 Euro. Zudem gewann ein Lottospieler im Spiel „6 aus 49“ ebenfalls am...
