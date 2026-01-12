2850 Euro Strafe: Ladendiebstahl im Erzgebirge wird für 22-Jährigen teuer

Aue
Weil der Angeklagte nicht vor dem Amtsgericht erschien, erließ der Richter einen Strafbefehl. Der 22-Jährige war wegen Ladendiebstahls und Diebstahls mit Waffen angeklagt.
Erst musste das Gericht warten, doch dann ging alles sehr schnell. Weil der Angeklagte dieser Tage nicht vor dem Amtsgericht Aue-Bad Schlema erschien, erließ der Richter einen Strafbefehl gegen den 22-Jährigen. Das hat für den jungen Mann nun erhebliche Konsequenzen.
