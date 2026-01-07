30.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall im Erzgebirge

Ein Abbiegevorgang auf der Auer Straße in Bad Schlema endet in einer Kollision. Die Ursache bleibt ungeklärt.

Bei einem Auffahrunfall am späten Dienstagnachmittag in Bad Schlema ist enormer Sachschaden entstanden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, wollte der 69-jährige Fahrer eines VW gegen 17.15 Uhr von der Auer Straße nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und ordnete sich als Linksabbieger auf der Fahrbahn ein. Die...