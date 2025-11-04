„300 Euro pro Jahr sind zu viel“ – Schneeberger Stadträte machen eigenen Vorschlag für Erhöhung der Elternbeiträge

Viele Kommunen im Erzgebirge müssen die Elternbeiträge für Krippe, Kindergarten und Hort erhöhen, denn die Betriebskosten sind gestiegen. In Schneeberg wurde um eine solidarische Lösung gerungen.

Steigende Betriebskosten, klamme Kassen beim Freistaat Sachsen und in den Kommunen: Mit Sorge blicken viele Eltern auf die Neuberechnung der Beiträge für Krippe, Kindergarten und Hort. In Schneeberg sollte jüngst der Stadtrat darüber entscheiden. Doch davor musste gerechnet werden, da es einen unerwarteten Vorschlag gab.