  • 50 Jahre Schulanfang im Erzgebirge: Was sich verändert hat und was für Kinder immer gleich bleibt

Reporterin Lara Lässig erinnert sich noch gut an ihren Schulanfang 1990.
Bild: Repro: Lara Lässig
Reporterin Lara Lässig erinnert sich noch gut an ihren Schulanfang 1990.
Reporterin Lara Lässig erinnert sich noch gut an ihren Schulanfang 1990. Bild: Repro: Lara Lässig
Aue
50 Jahre Schulanfang im Erzgebirge: Was sich verändert hat und was für Kinder immer gleich bleibt
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag steht der große Tag für die Abc-Schützen bevor. Drei Reporter erinnern sich an ihren eigenen Schulanfang in der DDR, während der Wende und heute. So veränderten sich Zuckertüten und Feiern.

Am Samstag ist es wieder so weit: Im Erzgebirge wird der Schulanfang gefeiert mit Zuckertüte, Ranzen und reichlich Aufregung. Ein Tag, auf den Kinder neugierig hinfiebern und Eltern zwischen Stolz und Nervenzusammenbruch schwanken. Aber was hat sich eigentlich verändert, seitdem man selbst erstmals die Zuckertüte hielt? Eine Reporterin und zwei...
