MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • 60 Jahre Albert Schweitzer in Aue: Wie eine Schule ihren Namensgeber feiert

Susann Resch zeigt den Brief von Albert Schweitzer in dem er der Namensgebung zustimmte.
Susann Resch zeigt den Brief von Albert Schweitzer in dem er der Namensgebung zustimmte. Bild: Ralf Wendland
Susann Resch zeigt den Brief von Albert Schweitzer in dem er der Namensgebung zustimmte.
Susann Resch zeigt den Brief von Albert Schweitzer in dem er der Namensgebung zustimmte. Bild: Ralf Wendland
Aue
60 Jahre Albert Schweitzer in Aue: Wie eine Schule ihren Namensgeber feiert
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einer Festwoche erinnert die Albert-Schweitzer-Schule an die Namensgebung vor sechs Jahrzehnten. Theater, Musik und Projekte prägen das Jubiläum.

Die Albert-Schweitzer-Schule in Aue ist mittendrin in einer Festwoche anlässlich der Namensgebung vor 60 Jahren. „Die einstige Zentralhilfsschule, die früher an einem anderen Standort in Aue ansässig war, hat am 14. Januar 1966 offiziell den Namen Albert Schweitzer erhalten“, erklärt Susann Resch, die stellvertretende Schulleiterin.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
22.12.2025
4 min.
Hilfsaktion mit 1000 Brillen: Die unglaubliche Verbindung eines Erzgebirgers zu Albert Schweitzer
Heinrich Fleck (links oben) und Albert Schweitzer (links unten) schrieben sich mehrere Briefe, die von großem Respekt geprägt sind.
Im Erzgebirge gefertigt und in Afrika getragen: Ein Auer Optiker folgte seinem Herzen und half dem Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer. Damit begann eine ungewöhnliche Geschichte zweier Männer.
Lara Lässig
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
09.01.2026
2 min.
Diese Schule im Erzgebirge trägt seit 60 Jahren den Namen des „Urwalddoktors“ Albert Schweitzer
Den Namen von Albert Schweitzer trägt die Förderschule in Aue seit 60 Jahren.
Mit einer Projektwoche begeht eine Förderschule in Aue ihre Namensweihe vor 60 Jahren. Dieser stimmte damals Albert Schweitzer in einem Brief aus Lambarene selbst zu.
Heike Mann
11:18 Uhr
2 min.
Mehr Unterstützung für Schüler mit Rechenschwäche
Schätzungen zufolge hat pro Klasse ein Schüler eine Rechenschwäche. (Symbolbild)
Sachsen plant mehr Förderung für Kinder mit Rechenschwäche. Ein Stufenmodell soll noch in diesem Jahr starten und gezielte Hilfen ermöglichen.
11:21 Uhr
2 min.
SG Traktor Neukirchen spart Strom mit neuer LED-Flutlichtanlage
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage.
Für rund 26.000 Euro wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Dank Fördermitteln, App-Steuerung und viel Eigenleistung ist der Kunstrasenplatz nun fit für die Zukunft.
Roland Wagner
Mehr Artikel