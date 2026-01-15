60 Jahre Albert Schweitzer in Aue: Wie eine Schule ihren Namensgeber feiert

Mit einer Festwoche erinnert die Albert-Schweitzer-Schule an die Namensgebung vor sechs Jahrzehnten. Theater, Musik und Projekte prägen das Jubiläum.

Die Albert-Schweitzer-Schule in Aue ist mittendrin in einer Festwoche anlässlich der Namensgebung vor 60 Jahren. „Die einstige Zentralhilfsschule, die früher an einem anderen Standort in Aue ansässig war, hat am 14. Januar 1966 offiziell den Namen Albert Schweitzer erhalten“, erklärt Susann Resch, die stellvertretende Schulleiterin.