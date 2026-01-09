MENÜ
  • Diese Schule im Erzgebirge trägt seit 60 Jahren den Namen des „Urwalddoktors“ Albert Schweitzer

Den Namen von Albert Schweitzer trägt die Förderschule in Aue seit 60 Jahren.
Bild: Niko Mutschmann
Den Namen von Albert Schweitzer trägt die Förderschule in Aue seit 60 Jahren.
Den Namen von Albert Schweitzer trägt die Förderschule in Aue seit 60 Jahren. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Diese Schule im Erzgebirge trägt seit 60 Jahren den Namen des „Urwalddoktors“ Albert Schweitzer
Redakteur
Von Heike Mann
Mit einer Projektwoche begeht eine Förderschule in Aue ihre Namensweihe vor 60 Jahren. Dieser stimmte damals Albert Schweitzer in einem Brief aus Lambarene selbst zu.

Vor 60 Jahren erhielt die damalige „Zentralhilfsschule“ in Aue den Namen von Albert Schweitzer. Die Zustimmung kam in einem von Albert Schweitzer selbst verfassten Brief, den die Schule bis heute wie einen Schatz hütet. Der Brief trägt das Datum 19. August 1965 und dürfte damit eines der letzten Schriftstücke des am 4. September...
Mehr Artikel