MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • 64-Jährige aus dem Erzgebirge um 20.000 Euro betrogen: Polizei warnt

Einer Frau in Lößnitz wurden 20.000 Euro gestohlen.
Einer Frau in Lößnitz wurden 20.000 Euro gestohlen. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Einer Frau in Lößnitz wurden 20.000 Euro gestohlen.
Einer Frau in Lößnitz wurden 20.000 Euro gestohlen. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Aue
64-Jährige aus dem Erzgebirge um 20.000 Euro betrogen: Polizei warnt
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Lößnitzerin erhielt ein Schreiben, das zur Aktualisierung ihres Online-Bankings per QR-Code aufforderte. Sie bemerkte den Betrug zu spät.

Eine 64-jährige Frau aus Lößnitz ist durch einen Betrug um knapp 20.000 Euro geschädigt worden. Sie erhielt ein gefälschtes Schreiben, das zur Aktualisierung ihres Online-Bankings per QR-Code aufforderte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:46 Uhr
4 min.
Strecke der Musikwinkelbahn im Vogtland stillgelegt: Wie geht es jetzt weiter?
Frostige Zeiten am Bahnhof Gunzen. Doch ein Hoffnungsfunke glüht: Vielleicht wird die Ende 2025 still gelegte Bahnstrecke schon bald wieder in Betrieb genommen.
Seit Jahresende kann die Bahnstrecke zwischen Adorf und Zwotental nicht mehr befahren werden. Gleichzeitig kamen bei einer Spendenaktion für den Erhalt der beliebten Trasse 35.000 Euro zusammen. Wie stehen die Chancen, dass es weitergeht?
Daniela Hommel-Kreißl
10:50 Uhr
4 min.
Baukran stürzt auf Zug - mindestens 22 Tote in Thailand
Zahlreiche Teams waren an den Bergungsarbeiten beteiligt.
In Thailand stürzt ein massiver Baukran um, ein Zug entgleist bei voller Fahrt: Viele Studenten und Pendler kommen bei dem schweren Unglück ums Leben. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
Carola Frentzen, dpa
09.01.2026
1 min.
Zwei Verletzte bei Auffahrunfall im Erzgebirge
Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der August-Bebel-Straße in Beierfeld ein Auffahrunfall.
Auf der August-Bebel-Straße in Beierfeld fuhr ein Renault auf einen Audi. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 6000 Euro geschätzt.
Holk Dohle
13.01.2026
4 min.
Ärztin in Reichenbach stellt kassenärztliche Behandlung ein: „Ich habe mal Medizin studiert, nicht Informatik“
Andrea Cornelius aus Reichenbach hat zum Jahreswechsel die kassenärztlichen Sprechstunden in ihrer Praxis eingestellt.
In Reichenbach und im Vogtlandkreis fehlt es an Ärzten. In Reichenbach stellte eine Ärztin die kassenärztliche Versorgung zum Jahreswechsel ein. Warum?
Caspar Leder
13.01.2026
1 min.
Audi-Diebstahl im Erzgebirge: Auto festgefahren auf Feld bei Mauersberg entdeckt
Die Polizei hat Spuren am gestohlenen Audi gesichert.
Der am Wochenende in Niederschmiedeberg gestohlene Audi A4 wurde an einer Baumböschung zurückgelassen. Die Täter flohen zu Fuß.
Holk Dohle
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
Mehr Artikel