64-Jährige aus dem Erzgebirge um 20.000 Euro betrogen: Polizei warnt

Aue
Eine Lößnitzerin erhielt ein Schreiben, das zur Aktualisierung ihres Online-Bankings per QR-Code aufforderte. Sie bemerkte den Betrug zu spät.
Eine 64-jährige Frau aus Lößnitz ist durch einen Betrug um knapp 20.000 Euro geschädigt worden. Sie erhielt ein gefälschtes Schreiben, das zur Aktualisierung ihres Online-Bankings per QR-Code aufforderte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.