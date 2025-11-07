Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 7-Millionen-Euro-Investition im Erzgebirge: Wäschemangel-Hersteller weiht neue Halle ein

Andy Groß, Geschäftsführer von Kannegiesser Aue (rechts), erklärte Gästen zur Einweihung der neuen Halle Details zur Produktion von Mangeln.
Andy Groß, Geschäftsführer von Kannegiesser Aue (rechts), erklärte Gästen zur Einweihung der neuen Halle Details zur Produktion von Mangeln.
Aue
7-Millionen-Euro-Investition im Erzgebirge: Wäschemangel-Hersteller weiht neue Halle ein
Von Heike Mann
Die Firma Kannegiesser ist bei der Produktion von industrieller Wäschereitechnik Weltmarktführer. Nun hat das Unternehmen für eine Millionensumme in Aue-Bad Schlema eine neue Produktionshalle gebaut und in Betrieb genommen.

Für Mangeln im XXL-Format, die Wäscheladungen ab einem Gewicht von 40 bis 60 Kilogramm aufnehmen, braucht es große Blechteile. Die werden bei der Firma Kannegiesser in Aue-Bad Schlema unter anderem zu Heißmulden und Walzen verarbeitet, die in den Mangeln verbaut sind. Die Blechteile sind ebenso im XXL-Format, und so auch die Maschinen, auf...
