75 gemeinsame Jahre: Ehepaar aus dem Erzgebirge feiert Kronjuwelenhochzeit

Es sind unzählige gemeinsame Erlebnisse, an die sich Rosemarie und Horst Schauwecker aus Lauter erinnern. Sie sagen: „Es gibt im Leben immer ein Auf und Ab.“

Es ist ein ganz besonderes Ehejubiläum für Rosemarie und Horst Schauwecker. Bereits 75 Jahre hat das Ehepaar aus Lauter gemeinsam verbracht. Die beiden Senioren haben am Samstag ihre Kronjuwelenhochzeit gefeiert – und schwelgten dabei in Erinnerungen.