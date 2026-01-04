MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • 75 gemeinsame Jahre: Ehepaar aus dem Erzgebirge feiert Kronjuwelenhochzeit

Horst und Rosemarie Schauwecker sind seit 75 Jahren verheiratet.
Horst und Rosemarie Schauwecker sind seit 75 Jahren verheiratet. Bild: Ralf Wendland
Horst und Rosemarie Schauwecker teilen viele Erinnerungen.
Horst und Rosemarie Schauwecker teilen viele Erinnerungen. Bild: Ralf Wendland
Der Trauschein von Horst und Rosemarie Schauwecker.
Der Trauschein von Horst und Rosemarie Schauwecker. Bild: Ralf Wendland
Horst und Rosemarie Schauwecker sind seit 75 Jahren verheiratet.
Horst und Rosemarie Schauwecker sind seit 75 Jahren verheiratet. Bild: Ralf Wendland
Horst und Rosemarie Schauwecker teilen viele Erinnerungen.
Horst und Rosemarie Schauwecker teilen viele Erinnerungen. Bild: Ralf Wendland
Der Trauschein von Horst und Rosemarie Schauwecker.
Der Trauschein von Horst und Rosemarie Schauwecker. Bild: Ralf Wendland
Aue
75 gemeinsame Jahre: Ehepaar aus dem Erzgebirge feiert Kronjuwelenhochzeit
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es sind unzählige gemeinsame Erlebnisse, an die sich Rosemarie und Horst Schauwecker aus Lauter erinnern. Sie sagen: „Es gibt im Leben immer ein Auf und Ab.“

Es ist ein ganz besonderes Ehejubiläum für Rosemarie und Horst Schauwecker. Bereits 75 Jahre hat das Ehepaar aus Lauter gemeinsam verbracht. Die beiden Senioren haben am Samstag ihre Kronjuwelenhochzeit gefeiert – und schwelgten dabei in Erinnerungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.01.2026
4 min.
Till Lindemann zieht den Schwanz ein: Zur Liveshow in Thailand spürt der Rammstein-Sänger harte Gesetze
Till Lindemann, hier bei einem Konzert in Leipzig.
Am 4. Januar feiert der gebürtige Leipziger Lindemann auf seiner „Meine Welt“-Tour Geburtstag in Dubai. Zuvor musste er für seine bisher schwierigste Show in Bangkok ordentlich abrüsten.
Jörg Vitovec
05.01.2026
4 min.
Millioneninvestitionen im Erzgebirge: Sie gehören zu den größten Vorhaben dieses Jahr
Ob Himmelsleiter-Projekt (von oben l. im Uhrzeigersinn), neuer Batteriespeicher, Radwegebau oder Freizeitbad-Erweiterung: Im Erzgebirge wird dieses Jahr weiter kräftig investiert.
Von der Himmelsleiter über eine alte Bahnstrecke bis hin zum Freizeitbad – es gibt spannende Bauprojekte, in die dieses Jahr Millionen Euro fließen. „Freie Presse“ schaut auf die wichtigsten.
unseren Redakteuren
05.01.2026
3 min.
Leisten sich Sachsens Kommunen zu viel Personal?
Von Döbeln aus nicht nur die Finanzlage der Landesverwaltung, sondern auch der Kommunen fest im Blick: Sachsens Rechnungshof.
Der Rechnungshof hält nicht nur die Ausgaben für die Landesverwaltung zu hoch, sondern auch einen Stellenabbau in Sachsens Städten und Gemeinden für erforderlich.
Tino Moritz
18:00 Uhr
3 min.
Veilchen-Wappen auf der Urne: Wie sich das Bestattungswesen im Erzgebirge wandelt
Blickfang im Schauregal des Bestattungshauses in Lauter: die Wismut-Urne.
Nicht jeder kann sich einen Job als Bestatter vorstellen. Für Quereinsteiger Lars Lippert ist es der richtige. Der 40-Jährige betreibt drei Filialen, bald vier. Der letzte Gang, sagt er, verändert sich.
Anna Neef
01.01.2026
3 min.
Neujahrsputz im Erzgebirge: Preisschild lässt Helfer aufhorchen
Uwe Miller musste nicht nur den Neujahrsputz übernehmen, sondern fuhr in der Nacht auch Winterdienst.
Während die einen böllern, was das Zeug hält, räumen andere deren Müll weg. Zwei Bauhofmitarbeiter haben am Neujahrsmorgen in Lauter klar Schiff gemacht.
Katja Lippmann-Wagner
04.01.2026
4 min.
Rückschlag in Riesa: Peniger zieht sich aus der Superenduro-WM zurück
Edward Hübner (l.) mit Sohn Ewald und Lebenspartnerin Claudia Heinrich
Nach dem Superenduro-Lauf verzichtet Edward Hübner auf die nächsten beiden Veranstaltungen im Ausland. An der Elbe stieg am Samstag der Nachwuchs des Altmeisters auf eine kleine Maschine.
Thorsten Horn
Mehr Artikel