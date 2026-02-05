Aue
Die ersten 1000 Jubiläums-Sondertrikots zum 80-jährigen Vereinsjubiläum waren ganz schnell vergriffen. Deshalb legt der FC Erzgebirge Aue jetzt noch einmal 946 Stück nach.
Damit hatte wohl keiner gerechnet: Die stark limitierten Sondertrikots des FC Erzgebirge Aue zum 80-jährigen Vereinsjubiläum waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Fanshopleiterin Simone Adler: „Die ersten 500 Trikots haben wir exklusiv an Mitglieder verkauft. In nicht ganz drei Stunden waren alle weg.“
