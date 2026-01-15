Das Gesundheitsbad Actinon lockt mit seinen Attraktionen besonders in den kalten Wintermonaten die Gäste. An einer weiteren Modernisierung wird aktuell noch gearbeitet.

Für das Gesundheitsbad Actinon in Bad Schlema ist der Januar der Monat, in dem die meisten Gäste gezählt werden. „Am Tag um die 700 in Badelandschaft und Sauna – das ist eine gute Zahl“, sagt Kathrin Bösecke-Spapens, Geschäftsführerin der Kurgesellschaft mbH. Den meisten Zuspruch erlebt die Wellness-Oase jedoch zwischen Weihnachten und...