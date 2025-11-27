Abendlicher Stromausfall in rund 370 Haushalten im Erzgebirge: Das war der Grund

Aue
In Affalter und Bereichen von Zwönitz ist am Mittwochabend zeitweise der Strom ausgefallen. Reparaturarbeiten dauern an. Was noch bekannt ist.
In rund 370 Haushalten im Lößnitzer Ortsteil Affalter und Bereichen von Zwönitz ist am Mittwochabend der Strom ausgefallen. Ursache seien Tiefbauarbeiten durch Dritte gewesen, wie Evelyn Zaruba, Sprecherin bei Mitnetz Strom, mitteilt.
