Ampeln an vielbefahrener Kreuzung in Aue werden abgeschaltet

Alle Ampeln aus heißt es am Wochenende an einer der meistbefahrenen Kreuzungen von Aue. Was dahinter steckt.

An einer der meistbefahrenen Kreuzungen von Aue werden am Samstag die Ampeln abgeschaltet. Die Rede ist von der Engel-Kreuzung von B 101 und B 283 im Stadtzentrum. Was hat es damit auf sich?