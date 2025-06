Arbeiten am alten Einrichtungshaus Uhlig: Was passiert an der bekannten Brache in Schneeberg?

Seit Jahren verfällt das ehemalige Einrichtungshaus Uhlig in Schneeberg. Jetzt sorgen Bauarbeiten für neue Spekulationen rund um das denkmalgeschützte Gebäude. Droht der Abriss – oder steht eine Rettung bevor?

Wie geht es mit dem ehemaligen Einrichtungshaus Uhlig an der Magazinstraße in Schneeberg weiter? Diese Frage beschäftigt viele in der Bergstadt. Jahrelang tat sich nichts an der denkmalgeschützten ehemaligen Korsettfabrik an der Magazinstraße. Am Mittwoch rückten plötzlich Arbeiter mit einer Hebebühne an.