Auf den Spuren jüdischen Lebens in Aue: Von Geschäftshäusern und Stolpersteinen

Jüdische Familien hat es in der Zeit vor dem Nationalsozialismus in Aue nur wenige gegeben. Sehr wohl haben sie aber ihre Spuren hinterlassen. Ihr Schicksal beschäftigt noch heute.

Über eine Stunde waren am Montagnachmittag an die 30 Frauen und Männer in der Innenstadt von Aue unterwegs, um sich auf die Spuren jüdischen Lebens in der Stadt zu begeben. Wer sich mit der Geschichte von Aue auskennt, kann darüber einiges erzählen. So wie Mike Weller und Heinz Poller, die gemeinsam den Rundgang anführten. Dabei hat es in...