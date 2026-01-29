Aus für „Lifestyle-Teilzeit“? Das sagen zwei Redakteure aus dem Erzgebirge – ein Pro und Kontra

Aue
Geht es nach Teilen der CDU, hat künftig nur Anspruch auf Teilzeit, wer Kinder erzieht, Angehörige pflegt oder eine Weiterbildung macht. Begründung: „Lifestyle-Teilzeit“ belaste die Wirtschaft. Eine gute Idee? Zwei „Freie Presse“-Redakteure sind da unterschiedlicher Meinung.
Es ist höchste Zeit, das Thema Teilzeit neu zu diskutieren. Die aktuelle Rechtslage beschert vielen Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zusätzliche Probleme und belastet die verbleibenden Vollzeitkräfte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.