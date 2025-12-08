Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Ausverkauft: Erzgebirgische Mundart lockt jedes Jahr nach Carlsfeld

„Ur-Ohm“ Matthias Unger (l.) und „Pasterle“ Steffen Ott im Disput.
„Ur-Ohm“ Matthias Unger (l.) und „Pasterle“ Steffen Ott im Disput. Bild: Eberhard Mädler
„Ur-Ohm“ Matthias Unger (l.) und „Pasterle“ Steffen Ott im Disput.
„Ur-Ohm“ Matthias Unger (l.) und „Pasterle“ Steffen Ott im Disput. Bild: Eberhard Mädler
Aue
Ausverkauft: Erzgebirgische Mundart lockt jedes Jahr nach Carlsfeld
Von Eberhard Mädler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mundart-Theateraufführungen in Carlsfeld am zweiten Adventswochenende haben Kultstatus erreicht. Ihr Ursprung geht zurück auf Aufführungen in der Carlsfelder Methodistenkirche noch zu DDR-Zeiten.

„Ideen für das nächstjährige Stück sind bereits vorhanden.“ Das sagt ein erschöpfter wie glücklicher Matthias Unger nach der doppelt umjubelten Aufführung der 2025er Bühnenkomödie des Carlsfelder Sapperlandvereins am vergangenen Wochenende. In vier Akten wurde dabei der vertraute Spruch „Drum prüfe, wer sich ewig bindet“ typisch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
17.08.2025
3 min.
Carlsfelder Seifenkistenrennen kehrt zurück: Ein generationsübergreifendes Spektakel
Der 11-jährige Finn Gröber war in seiner „Flachzange“ am schnellsten.
Im „Silberpfeil“, der „Flachzange“ und der „fliegende Kisten“ sausten die Fahrer beim Seifenkistenrennen in Carlsfeld über die Piste. Manche Familiengeschichte fuhr mit.
Eberhard Mädler
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
05.10.2025
2 min.
Bandoneon-Festival im Erzgebirge lockt internationale Musiker
Die Argentinier von Tomi Tomi Tango präsentierten eine Hymne auf Carlsfeld.
Viel Neues bot das Bandoneon-Festival in Carlsfeld. Unverändert bleibt die Faszination des auch „Ziehkästel“ genannten Instruments. Argentinische Musiker hatten etwas ganz Besonderes einstudiert.
Eberhard Mädler
Mehr Artikel