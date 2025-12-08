Ausverkauft: Erzgebirgische Mundart lockt jedes Jahr nach Carlsfeld

Aue
Die Mundart-Theateraufführungen in Carlsfeld am zweiten Adventswochenende haben Kultstatus erreicht. Ihr Ursprung geht zurück auf Aufführungen in der Carlsfelder Methodistenkirche noch zu DDR-Zeiten.
„Ideen für das nächstjährige Stück sind bereits vorhanden.“ Das sagt ein erschöpfter wie glücklicher Matthias Unger nach der doppelt umjubelten Aufführung der 2025er Bühnenkomödie des Carlsfelder Sapperlandvereins am vergangenen Wochenende. In vier Akten wurde dabei der vertraute Spruch „Drum prüfe, wer sich ewig bindet“ typisch...
