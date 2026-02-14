Wintersport auf Sparflamme: Im Erzgebirge fehlt vielerorts der Schnee

Frische weiße Pracht wäre nötig, um die Kammloipe präparieren zu können. Was trotzdem rund um Carlsfeld in Sachen Wintersport geht.

Auf „Sparflamme“ läuft aktuell der Wintersportbetrieb in Carlsfeld. Sicher geöffnet hat am Wochenende die alpine Skischule für Anfänger – täglich 9 bis 17 Uhr. Für einen Liftbetrieb am örtlichen Hirschkopf braucht es indes Neuschneefälle; dann könnte es frühestens am Sonntag wieder „rund“ gehen. Frische weiße Pracht für ein...