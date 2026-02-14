MENÜ
  • Wintersport auf Sparflamme: Im Erzgebirge fehlt vielerorts der Schnee

Skiwanderungen sind weiterhin entlang der Talsperrenloipe oberhalb von Carlsfeld bei knapp 15 cm Altschnee möglich.
Bild: Eberhard Mädler
Skiwanderungen sind weiterhin entlang der Talsperrenloipe oberhalb von Carlsfeld bei knapp 15 cm Altschnee möglich.
Bild: Eberhard Mädler
Aue
Wintersport auf Sparflamme: Im Erzgebirge fehlt vielerorts der Schnee
Von Eberhard Mädler
Frische weiße Pracht wäre nötig, um die Kammloipe präparieren zu können. Was trotzdem rund um Carlsfeld in Sachen Wintersport geht.

Auf „Sparflamme“ läuft aktuell der Wintersportbetrieb in Carlsfeld. Sicher geöffnet hat am Wochenende die alpine Skischule für Anfänger – täglich 9 bis 17 Uhr. Für einen Liftbetrieb am örtlichen Hirschkopf braucht es indes Neuschneefälle; dann könnte es frühestens am Sonntag wieder „rund“ gehen. Frische weiße Pracht für ein...
23.01.2026
1 min.
Skihang im Erzgebirge nach zwei Wochen Pause wieder für Skifahrer bereit
Am Carlsfelder Hirschkopf sind Abfahrt und Slalom wieder möglich.
Mit Kunstschnee wurde der Skihang in Carlsfeld in den vergangenen Nächten beschneit. Nun reicht die Auflage für den Betrieb.
Eberhard Mädler
14:04 Uhr
5 min.
Analysen: Moskau hat Nawalny mit Pfeilgift getötet
Deutschland, Großbritannien, Schweden und die Niederlande werfen Russland nach Analysen sterblicher Überreste Alexej Nawalnys vor, den Kremlkritiker mit einem starken Nervengift getötet zu haben.
Kremlkritiker Nawalny starb vor zwei Jahren in einer Strafkolonie. Die Behörden sprachen von einer natürlichen Todesursache. Deutschland und andere Europäer berichten nun etwas ganz anderes.
Jörg Blank und André Ballin, dpa
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien" startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
14.02.2026
2 min.
Nun auch in der Gegenrichtung: Nur noch Tempo 80 auf der B 93 bei Zwickau erlaubt
Auch stadtauswärts gilt auf der B 93 bei Zwickau nun Tempo 80.
Seit dieser Woche gilt nach dem Ortsausgang Zwickau Richtung Norden nicht mehr Tempo 130. Warum wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit erst jetzt gedrosselt?
Jim Kerzig
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben": Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
14:00 Uhr
2 min.
Abend mit Mitch Ryder: Rocklegende live in Lichtentanne bei Zwickau
Mitch Ryder kommt nach Lichtentanne.
Ryder bleibt eine feste Größe im Rock. Am 17. Februar steht er auf der Bühne des Kulturzentrums „St. Barbara". Welche musikalische Reise erwartet die Besucher?
Lutz Kirchner
