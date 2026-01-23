MENÜ
  • Skihang im Erzgebirge nach zwei Wochen Pause wieder für Skifahrer bereit

Aue
Skihang im Erzgebirge nach zwei Wochen Pause wieder für Skifahrer bereit
Redakteur
Von Heike Mann
Mit Kunstschnee wurde der Skihang in Carlsfeld in den vergangenen Nächten beschneit. Nun reicht die Auflage für den Betrieb.

Der Skilift am Carlsfelder Hirschkopf dreht sich nach zweiwöchiger Pause wieder. Die Beschneiungsanlage lief in den vorigen Nächten auf Hochtouren. Nun sind bei einem Viertelmeter Kunst- und Naturschnee wieder Abfahrt und Slalom vom Gipfel möglich.
