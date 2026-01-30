MENÜ
  Erzgebirge
  Aue
  „Sächsisches Sibirien" startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee

Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Bild: Eberhard Mädler
Aue
„Sächsisches Sibirien" startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Von Eberhard Mädler
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.

Mit dem Monatswechsel läuft das Wintersportangebot in Carlsfeld wieder auf Hochtouren. Sowohl Loipen wie auch Pisten können im „Sächsischen Sibirien“ im Februar täglich genutzt werden.
