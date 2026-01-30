„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee

Aue
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Mit dem Monatswechsel läuft das Wintersportangebot in Carlsfeld wieder auf Hochtouren. Sowohl Loipen wie auch Pisten können im „Sächsischen Sibirien“ im Februar täglich genutzt werden.
