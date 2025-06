B-Junioren-Spiel zwischen Erzgebirge Aue und FSV Zwickau abgebrochen: Diese Bilanz zieht die Polizei

Auf dem Sportplatz am Spiegelwald in Beierfeld musste am Samstagvormittag das Landesligaspiel zwischen den B-Junioren des FC Erzgebirge Aue und des FSV Zwickau abgebrochen werden. Einige Stunden später deutete nichts mehr auf den Vorfall hin. Bild: Katja Lippmann-Wagner