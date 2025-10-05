Bandoneon-Festival im Erzgebirge lockt internationale Musiker

Viel Neues bot das Bandoneon-Festival in Carlsfeld. Unverändert bleibt die Faszination des auch „Ziehkästel“ genannten Instruments. Argentinische Musiker hatten etwas ganz Besonderes einstudiert.

Ausverkauft waren die Konzerte beim 31. internationalen Musikertreffen zu Ehren des Bandoneons im Erzgebirgsdorf Carlsfeld. Erstmals wurde es vom Carlsfelder Bandonionverein organisiert. Der Vereinsvorsitzende Robert Wallschläger zeigte sich mit Resonanz und Angebot vollauf zufrieden. „Das Programm ist jünger geworden", sagte er, „und...