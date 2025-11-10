Bauarbeiten müssen vorgezogen werden: Postplatz in Schneeberg gesperrt

Aue
Die Stadtwerke Schneeberg erneuern das Leitungsnetz im Stadtgebiet. Jetzt werden Arbeiten vorgezogen.
Die Stadtwerke Schneeberg setzen die Bauarbeiten zur Auswechslung sanierungsbedürftiger Gas- und Stromleitungen im Schneeberger Stadtgebiet fort. In diesem Jahr sind die Abschnitte Am Marienplatz Richtung Ritterstraße und Gymnasialstraße zur Ausführung vorgesehen. Diese Maßnahmen waren für 2026 geplant, mussten jedoch anlässlich der...
