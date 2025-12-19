BBC-Workshop bringt Hollywood-Flair ins Erzgebirge

Aue
An der Oberschule Bergstadt Schneeberg haben Schüler einen BBC-TV-Workshop belegt. Sie konnten sogar selbst an der Technik oder vor der Kamera aktiv werden.
Die Turnhalle der Oberschule Bergstadt Schneeberg hat sich am Freitag in ein Filmset verwandelt: Alle Schüler von der 5. bis 10. Klasse haben in Gruppen den BBC-TV-Workshop „Behind the Scenes“ erlebt. Es gehörte dazu, dass die Jugendlichen selbst aktiv werden konnten als Filmteam mit Produzent, Direktor, Kamera- und Technikleuten und...
