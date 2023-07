Bei Zwönitz gibt es am Samstag „Techno im Wald“

Im Klangholz an der Zwönitzer Moosheide findet am Samstag die sechste Auflage des Open Airs „Techno im Wald“ statt. Headliner ist in diesem Jahr DJ Enny One aus Chemnitz,der die Technoszene Mitteldeutschlands seit Anfang der 1990er-Jahre mitprägte. Unterstützt wird er von DJ Kim Kaos aus Berlin und dem Moosheide-Resident DJ Brainson. Als...