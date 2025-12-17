MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Besondere Hilfe im Erzgebirge: Dieses Weihnachtszimmer macht nicht nur Kinder glücklich

Sandra Fischer (l.) und Silke Vogel vom Team der Tafel in Schneeberg im Weihnachtszimmer.
Sandra Fischer (l.) und Silke Vogel vom Team der Tafel in Schneeberg im Weihnachtszimmer. Bild: Ramona Schwabe
Sandra Fischer (l.) und Silke Vogel vom Team der Tafel in Schneeberg im Weihnachtszimmer.
Sandra Fischer (l.) und Silke Vogel vom Team der Tafel in Schneeberg im Weihnachtszimmer. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Besondere Hilfe im Erzgebirge: Dieses Weihnachtszimmer macht nicht nur Kinder glücklich
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Schneeberg ist jetzt ein Weihnachtszimmer der Tafel eröffnet worden. Das Angebot richtet sich an bedürftige Familien und ältere Menschen.

Der Advent ist die Zeit der Hilfe, denn nicht jeder kann zum Weihnachtsfest seinen Liebsten ein Geschenk machen. Deshalb wurde im Haus der Hilfe der Awo Erzgebirge in Schneeberg das Weihnachtszimmer der Schneeberger Tafel eröffnet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
1 min.
Charity-Turnier im Erzgebirge: Golfer erspielen Spenden für Kinderprojekte
Silke Vogel und Christian Saffert von der Awo Schneeberg haben 2000 Euro erhalten.
Bei einem Charity-Turnier in Bad Schlema ging es nicht nur um sportliche Leistungen. Der Erlös unterstützt die „Villa Kunterbunt“ und ein Weihnachtszimmer.
Thomas Mehlhorn
08:57 Uhr
2 min.
Ehemaliger Fußball-Nationalspieler in Ecuador erschossen
Ecuadors Ex-Nationalspieler Mario Pineida ist ermordet worden.
Mario Pineida spielte einst für Deutschlands WM-Gegner Ecuador. Nun wurde der 33-Jährige Opfer eines tödlichen Angriffs in Guayaquil.
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
09:00 Uhr
3 min.
Doch nicht mehr Geld für Kinder- und Jugendhilfe in Chemnitz: Stadtrat bestätigt Haushaltssperre
Im November hatte es Proteste gegen die geplanten Kürzungen gegeben.
Nach einer emotionalen Debatte im Stadtrat wurde ein Vorstoß von Linken und Grünen abgelehnt. Warum die CDU den Antragstellern Unredlichkeit vorwirft.
Erik Anke
09:04 Uhr
1 min.
Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Woher kam der Alarm?
Feuerwehreinsatz am Sonntag abends in Schneeberg.
Die Rettungskräfte wurden am Sonntag in die Schneeberger Glück-Auf-Straße alarmiert. Die Ursache für den Einsatz blieb zunächst unklar.
Joseph Wenzel
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
Mehr Artikel