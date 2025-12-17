Besondere Hilfe im Erzgebirge: Dieses Weihnachtszimmer macht nicht nur Kinder glücklich

In Schneeberg ist jetzt ein Weihnachtszimmer der Tafel eröffnet worden. Das Angebot richtet sich an bedürftige Familien und ältere Menschen.

Der Advent ist die Zeit der Hilfe, denn nicht jeder kann zum Weihnachtsfest seinen Liebsten ein Geschenk machen. Deshalb wurde im Haus der Hilfe der Awo Erzgebirge in Schneeberg das Weihnachtszimmer der Schneeberger Tafel eröffnet.