Besondere Hilfe im Erzgebirge: Dieses Weihnachtszimmer macht nicht nur Kinder glücklich

Aue
In Schneeberg ist jetzt ein Weihnachtszimmer der Tafel eröffnet worden. Das Angebot richtet sich an bedürftige Familien und ältere Menschen.
Der Advent ist die Zeit der Hilfe, denn nicht jeder kann zum Weihnachtsfest seinen Liebsten ein Geschenk machen. Deshalb wurde im Haus der Hilfe der Awo Erzgebirge in Schneeberg das Weihnachtszimmer der Schneeberger Tafel eröffnet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.