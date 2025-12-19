MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht

Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen. Bild: Lara Lässig
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen. Bild: Lara Lässig
Aue
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Von Lara Lässig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.

„Diese ganzen liegen gebliebenen Energy-Dosen haben mich irgendwann richtig genervt.“ Mit diesem Gedanken von Sebastian Heinrich nahm eine Aktion ihren Anfang, die am Freitagvormittag im Helios-Klinikum Aue für besondere Momente sorgte. Der Ausbilder im Garten- und Landschaftsbau beim Institut für Ausbildung Jugendlicher (IAJ) in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
08.12.2025
1 min.
Es ist ein Mädchen: Krankenhaus im Erzgebirge freut sich über 500. Geburt
Am Helios-Krankenhaus in Aue ist jetzt die 500. Geburt gezählt worden. Warum das Jubiläumsbaby noch einige Tage auf einer Neugeborenen-Station verbringen musste.
Jürgen Freitag
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
12:00 Uhr
3 min.
Erzgebirge Aue: Ein Hutzenabend zwischen Formen, Funken und Fußball
Die U 14 des FCE Aue hat miterlebt, wie die Siegerschale (vorn im Bild) fürs eigene Gerd-Schädlich-Turnier gegossen wurde.
In der Gießerei von Kunstguss Döhler in Blauenthal trafen Nachwuchsspieler und Fußball-Profis der Veilchen in ganz neuer Funktion auf traditionelles Handwerk. Entstanden ist bei dem Treffen etwas Besonderes.
Lara Lässig
18:00 Uhr
9 min.
Stimmen Sie ab: Wer ist Ihr Erzgebirger des Jahres 2025?
Ist gesucht: Wer wird Erzgebirger des Jahres 2025?
Die „Freie Presse“ sucht wieder den Erzgebirger des Jahres. Die nominierten Frauen und Männer haben sich 2025 mit besonderen Taten und cleveren Ideen hervorgetan. Wer ist Ihr Favorit? Entscheiden Sie jetzt mit.
unserer Redaktion
Mehr Artikel