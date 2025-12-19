Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht

Aue
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
„Diese ganzen liegen gebliebenen Energy-Dosen haben mich irgendwann richtig genervt.“ Mit diesem Gedanken von Sebastian Heinrich nahm eine Aktion ihren Anfang, die am Freitagvormittag im Helios-Klinikum Aue für besondere Momente sorgte. Der Ausbilder im Garten- und Landschaftsbau beim Institut für Ausbildung Jugendlicher (IAJ) in...
