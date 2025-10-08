Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Betrunkener im Erzgebirge pöbelt erst und steigt dann aufs Fahrrad – Polizist greift ein

Ein Mann hat in Alberoda eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr kassiert.
Ein Mann hat in Alberoda eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr kassiert. Bild: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Aue
Betrunkener im Erzgebirge pöbelt erst und steigt dann aufs Fahrrad – Polizist greift ein
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein stark alkoholisierter Mann hat in einem Aue-Bad Schlemaer Ortsteil für Ärger gesorgt. Ein Polizist stoppte ihn.

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr hat am Dienstagabend ein 35-Jähriger in Alberoda kassiert. Zunächst war einem Polizisten der augenscheinlich alkoholisierte Mann aufgefallen, der nahe einem Einkaufsmarkt an der Schneeberger Straße herumpöbelte.
Mehr Artikel