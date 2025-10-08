Betrunkener im Erzgebirge pöbelt erst und steigt dann aufs Fahrrad – Polizist greift ein

Ein stark alkoholisierter Mann hat in einem Aue-Bad Schlemaer Ortsteil für Ärger gesorgt. Ein Polizist stoppte ihn.

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr hat am Dienstagabend ein 35-Jähriger in Alberoda kassiert. Zunächst war einem Polizisten der augenscheinlich alkoholisierte Mann aufgefallen, der nahe einem Einkaufsmarkt an der Schneeberger Straße herumpöbelte.