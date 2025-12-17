MENÜ
  • Blackout-Protest: Warum Apotheker im Erzgebirge am Mittwoch das Licht dimmen

Die Apotheke von Antje Bertram in Lauter lief am Mittwoch mit Blick auf die Beleuchtung auf Sparflamme.
Bild: Anna Neef
Die Apotheke von Antje Bertram in Lauter lief am Mittwoch mit Blick auf die Beleuchtung auf Sparflamme.
Die Apotheke von Antje Bertram in Lauter lief am Mittwoch mit Blick auf die Beleuchtung auf Sparflamme. Bild: Anna Neef
Aue
Blackout-Protest: Warum Apotheker im Erzgebirge am Mittwoch das Licht dimmen
Redakteur
Von Anna Neef
Apotheker aus dem Erzgebirge haben am Mittwoch mit einer Aktion namens Blackout auf einen Missstand aufmerksam gemacht. Der Grund: Um die Zukunft der Vor-Ort-Versorgung stehe es schlecht, heißt es.

Nur die reduzierte Nachtbeleuchtung ist am Mittwoch in der Vogelbeer-Apotheke in Lauter angeschaltet. Hintergrund ist eine bundesweite Aktion namens „Blackout“, mit der Apotheker eine bessere Bezahlung fordern. „Denn der Bundestag verhandelt gerade über unser Honorar“, sagt Inhaberin Antje Bertram. Die 53-Jährige betreibt ihre Apotheke...
