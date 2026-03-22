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Der Schneeberger Apotheker Andreas Schädlich beteiligt sich am Montag an einem Apotheken-Protest.
Der Schneeberger Apotheker Andreas Schädlich beteiligt sich am Montag an einem Apotheken-Protest. Foto: Ralf Wendland
Apothekerin Antje Bertram, Inhaberin der Vogelbeer-Apotheke in Lauter, wünscht sich Bürokratieabbau.
Apothekerin Antje Bertram, Inhaberin der Vogelbeer-Apotheke in Lauter, wünscht sich Bürokratieabbau. Foto: Ralf Wendland
Die Löwen-Apotheke in Neustädtel bleibt am Montag geschlossen.
Die Löwen-Apotheke in Neustädtel bleibt am Montag geschlossen. Foto: Ralf Wendland
Der Schneeberger Apotheker Andreas Schädlich beteiligt sich am Montag an einem Apotheken-Protest.
Der Schneeberger Apotheker Andreas Schädlich beteiligt sich am Montag an einem Apotheken-Protest. Foto: Ralf Wendland
Apothekerin Antje Bertram, Inhaberin der Vogelbeer-Apotheke in Lauter, wünscht sich Bürokratieabbau.
Apothekerin Antje Bertram, Inhaberin der Vogelbeer-Apotheke in Lauter, wünscht sich Bürokratieabbau. Foto: Ralf Wendland
Die Löwen-Apotheke in Neustädtel bleibt am Montag geschlossen.
Die Löwen-Apotheke in Neustädtel bleibt am Montag geschlossen. Foto: Ralf Wendland
Aue
Warum Apotheken im Erzgebirge am Montag die Türen schließen
Von Ralf Wendland
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Apotheken kämpfen um bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen – dazu gibt‘s am Montag einen bundesweiten Protesttag. Der sorgt auch im Erzgebirge für geschlossene Apotheken.

Auf dem Aufsteller heißt es: „Sparpolitik gefährdet Ihre Gesundheit – Uns gibt‘s nicht zum Nulltarif“. Der Schneeberger Apotheker Andreas Schädlich, der diesen zeigt, schaut grimmig drein. Am Montag wird er diese Botschaft vor seinen Apotheken platzieren, der Merkur-Apotheke und Löwen-Apotheke in Schneeberg sowie der Apotheke...
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