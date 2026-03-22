Warum Apotheken im Erzgebirge am Montag die Türen schließen

Aue
Apotheken kämpfen um bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen – dazu gibt‘s am Montag einen bundesweiten Protesttag. Der sorgt auch im Erzgebirge für geschlossene Apotheken.
Auf dem Aufsteller heißt es: „Sparpolitik gefährdet Ihre Gesundheit – Uns gibt‘s nicht zum Nulltarif“. Der Schneeberger Apotheker Andreas Schädlich, der diesen zeigt, schaut grimmig drein. Am Montag wird er diese Botschaft vor seinen Apotheken platzieren, der Merkur-Apotheke und Löwen-Apotheke in Schneeberg sowie der Apotheke...
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