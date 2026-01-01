MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Brand in Mehrfamilienhaus im Erzgebirge: Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Zu einem Brand wurde die Feuerwehr in die Lindenstraße gerufen.
Zu einem Brand wurde die Feuerwehr in die Lindenstraße gerufen. Bild: Niko Mutschmann
Zu einem Brand wurde die Feuerwehr in die Lindenstraße gerufen.
Zu einem Brand wurde die Feuerwehr in die Lindenstraße gerufen. Bild: Niko Mutschmann
Update
Aue
Brand in Mehrfamilienhaus im Erzgebirge: Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung
Von Niko Mutschmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Feuerwehren aus Aue und Alberoda wurden zu einem Kellerbrand in die Lindenstraße gerufen. Zehn Bewohner mussten das Gebäude verlassen.

Kurz nach 17 Uhr wurden am Neujahrstag die Feuerwehren aus Aue und Alberoda zu einem Brand in die Lindenstraße gerufen. Anwohner hatten das Piepen eines Rauchmelders gehört und zudem Rauch im Treppenhaus bemerkt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Ursache der Rauchentwicklung zunächst unklar. Schließlich konnte der Brandherd im Keller...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
14:15 Uhr
2 min.
Rauch aus dem Laderaum: Müllfahrzeug-Brand löst Feuerwehr-Einsatz im Erzgebirge aus
Zu einem Brand in einem Müllfahrzeug ist die Feuerwehr in Aue am Mittwoch alarmiert worden.
In Aue ist es in einem Müllwagen während der Fahrt zu einem Brand gekommen. Zum möglichen Auslöser hat die Feuerwehr einen Verdacht – und warnt.
Jürgen Freitag, Niko Mutschmann
12.11.2025
1 min.
Feueralarm am Auer Neumarkt: Bewohnerin aus verrauchter Wohnung gerettet
Einen Einsatz der Feuerwehr hat es am Mittwoch mitten in Aue gegeben.
Jugendliche bemerkten Rauch und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.
Niko Mutschmann
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
Mehr Artikel