Brand in Wohnung im Erzgebirge – Bewohner sperrt sich aus

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am späten Samstagabend in Schneeberg gekommen. Löschen mussten die Kameraden aber nichts.

Feuerwehren aus Schneeberg und Bad Schlema sind am Samstag gegen 23.45 Uhr zur Forststraße in Schneeberg ausgerückt. Laut Einsatzleiter war aus bislang ungeklärter Ursache ein Kalender in einer Wohnung in Brand geraten. Der Bewohner konnte das Feuer vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Der Mann sperrte sich dabei jedoch aus seiner...