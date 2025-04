Bundesstraße 283 in Aue wird für Bauarbeiten voll gesperrt: Das müssen Autofahrer wissen

Die Bundesstraße 283 in Aue wird in den nächsten Tagen zur Baustelle. Autofahrer kommen dann nur noch über Umwege durch. Und weitere Sperrungen sind schon in Sicht.

Auf Umwege müssen sich Autofahrer in Aue einstellen. Die Bundesstraße 283 (Bockauer Talstraße) wird in Kürze für eine Fahrbahnerneuerung voll gesperrt. Das berichtet die Stadtverwaltung.