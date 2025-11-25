Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Bundesstraße 169 in Stützengrün wird am 28. November wieder freigegeben.
Die Bundesstraße 169 in Stützengrün wird am 28. November wieder freigegeben.
Aue
Bundesstraße im Erzgebirge: Freigabe nach drei Jahren Bauzeit
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Umfangreiche Arbeiten am Trinkwasser- und Abwassersystem in Stützengrün haben die Geduld der Anwohner herausgefordert. Jetzt sind die Arbeiten zu Ende, das soll gefeiert werden.

Eine Dauerbaustelle auf einer Bundesstraße im Erzgebirge geht am 28. November zu Ende. An diesem Tag soll nach drei Jahren Bauzeit die Bundesstraße 169 in Stützengrün wieder frei gegeben werden. Diese war in drei Abschnitten seit dem Frühjahr 2023 gebaut worden. Die umfangreichen Arbeiten betrafen vor allem das Trinkwasser- und...
