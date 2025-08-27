Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Bundesstraße im Erzgebirge: Nach zwei Jahren Bauzeit wieder freie Fahrt in Bad Schlema

Die Bauarbeiten auf der B 169 in Bad Schlema gehen zu Ende.
Die Bauarbeiten auf der B 169 in Bad Schlema gehen zu Ende. Bild: Niko Mutschmann
Bundesstraße im Erzgebirge: Nach zwei Jahren Bauzeit wieder freie Fahrt in Bad Schlema
Von Heike Mann
Die Bauarbeiten auf der B 169 in Bad Schlema hatten lange Zeit großräumige Umleitungen nötig gemacht. Jetzt sind sie beendet.

Die Bauarbeiten auf der Bundesstraße 169 in Bad Schlema finden nach fast zwei Jahren ein Ende, und damit endet auch eine für Autofahrer nervige Zeit einer weiträumigen Umleitung. Laut dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) soll die Bundesstraße am Donnerstagmittag freigegeben werden.
