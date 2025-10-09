Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Erzgebirge
  • Aue
  Buntmetalldiebe im Erzgebirge am Werk – Schaden geht in die Tausende Euro

Buntmetalldiebe sind in Schneeberg und Sosa am Werk gewesen.
Buntmetalldiebe sind in Schneeberg und Sosa am Werk gewesen. Bild: Marijan Murat/dpa
Buntmetalldiebe sind in Schneeberg und Sosa am Werk gewesen.
Buntmetalldiebe sind in Schneeberg und Sosa am Werk gewesen. Bild: Marijan Murat/dpa
Aue
Buntmetalldiebe im Erzgebirge am Werk – Schaden geht in die Tausende Euro
Von Babette Zaumseil
Unbekannte haben in Schneeberg und Sosa Kupferbleche und Fallrohre entwendet. Das ist bisher bekannt.

Buntmetalldiebe sind in der Nacht zu Mittwoch in Schneeberg und Sosa am Werk gewesen. Sie stahlen Kupferbleche und Fallrohre. Die Polizei prüft nun Zusammenhänge zwischen den Taten, heißt es in einer Mitteilung der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz.
