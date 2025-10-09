Buntmetalldiebe im Erzgebirge am Werk – Schaden geht in die Tausende Euro

Unbekannte haben in Schneeberg und Sosa Kupferbleche und Fallrohre entwendet. Das ist bisher bekannt.

Buntmetalldiebe sind in der Nacht zu Mittwoch in Schneeberg und Sosa am Werk gewesen. Sie stahlen Kupferbleche und Fallrohre. Die Polizei prüft nun Zusammenhänge zwischen den Taten, heißt es in einer Mitteilung der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz.