Charity-Turnier im Erzgebirge: Golfer erspielen Spenden für Kinderprojekte

Bei einem Charity-Turnier in Bad Schlema ging es nicht nur um sportliche Leistungen. Der Erlös unterstützt die „Villa Kunterbunt“ und ein Weihnachtszimmer.

Strahlender Sonnenschein, sportlicher Ehrgeiz und jede Menge Herz zeigten die Teilnehmer des Charity-Golfturniers am Sonntag im Golfpark Westerzgebirge. Der Golfclub Bad Schlema hatte zu der Benefizveranstaltung eingeladen: Unterstützt werden diesmal die beiden Kindereinrichtungen „Villa Kunterbunt“ in Aue und das Weihnachtszimmer der... Strahlender Sonnenschein, sportlicher Ehrgeiz und jede Menge Herz zeigten die Teilnehmer des Charity-Golfturniers am Sonntag im Golfpark Westerzgebirge. Der Golfclub Bad Schlema hatte zu der Benefizveranstaltung eingeladen: Unterstützt werden diesmal die beiden Kindereinrichtungen „Villa Kunterbunt“ in Aue und das Weihnachtszimmer der...