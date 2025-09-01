Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Charity-Turnier im Erzgebirge: Golfer erspielen Spenden für Kinderprojekte

Silke Vogel und Christian Saffert von der Awo Schneeberg haben 2000 Euro erhalten.
Silke Vogel und Christian Saffert von der Awo Schneeberg haben 2000 Euro erhalten.
Charity-Turnier im Erzgebirge: Golfer erspielen Spenden für Kinderprojekte
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Bei einem Charity-Turnier in Bad Schlema ging es nicht nur um sportliche Leistungen. Der Erlös unterstützt die „Villa Kunterbunt“ und ein Weihnachtszimmer.

Strahlender Sonnenschein, sportlicher Ehrgeiz und jede Menge Herz zeigten die Teilnehmer des Charity-Golfturniers am Sonntag im Golfpark Westerzgebirge. Der Golfclub Bad Schlema hatte zu der Benefizveranstaltung eingeladen: Unterstützt werden diesmal die beiden Kindereinrichtungen „Villa Kunterbunt“ in Aue und das Weihnachtszimmer der...
