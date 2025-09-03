Clara-Musical in Eibenstock: Premiere ist schon ausverkauft - Hoffest gibt Vorgeschmack

Für die Aufführungen des Musicals „Clara! Eine Eibenstocker Legende“ sind schon viele Karten verkauft. Beim Hoffest gab es jetzt einen ersten Vorgeschmack, was das Publikum erwartet.

Die Premiere des Musicals „Clara! Eine Eibenstocker Legende" am 26. September im Kulturzentrum Eibenstock ist ausverkauft. Das konnte Regisseur Wolfram Christ zum Hoffest für Clara den zahlreich erschienenen Gästen verkünden. Für die weiteren Veranstaltungen am 27. und 28. September sowie am 3., 4. und 5. Oktober gibt es aber noch Karten.