Cyberangriff im Erzgebirge: Landeskriminalamt ermittelt nach Attacke auf Großbetrieb

Der Cyberangriff auf die Nickelhütte Aue, einem der größten Unternehmen der Region, beschäftigt jetzt auch das Landeskriminalamt. Spezialisten des Cybercrime Competence Centers haben sich in den Fall eingeschaltet.

Der Cyberangriff auf die Nickelhütte Aue ist jetzt ein Fall für das Landeskriminalamt Sachsen. Wie ein Sprecher erklärt, werde man im Rahmen der Strafverfolgung tätig. Die Ermittlungen führe das sogenannte Cybercrime Competence Center, konkret das Dezernat „Cybercrime Ermittlungen". Fragen, die es dabei zu klären gilt, seien unter...