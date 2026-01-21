Sachsens Landeskriminalamt warnt: Cyberangriffe auf Firmen nehmen zu

Sachsen
Cyberkriminelle attackieren zunehmend auch kleine und mittelgroße Firmen in Sachsen – mithilfe Künstlicher Intelligenz. Wie sich Unternehmen dagegen schützen sollten.
Die Anzahl der angezeigten Cyberangriffe auf Unternehmen ist in Sachsen zuletzt deutlich gestiegen. Allein bei der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime seien im vergangenen Jahr 337 Anzeigen eingegangen – 24 Prozent mehr als im Jahr 2024. Das teilte das Landeskriminalamt (LKA) auf Anfrage mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.