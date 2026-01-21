MENÜ
Wer sich in Sicherheit wiegt, hat schon verloren: Viele Firmen in Sachsen sind aber laut Landeskriminalamt nur unzureichend vor den Attacken Cyberkrimineller geschützt.
Wer sich in Sicherheit wiegt, hat schon verloren: Viele Firmen in Sachsen sind aber laut Landeskriminalamt nur unzureichend vor den Attacken Cyberkrimineller geschützt.
Sachsen
Sachsens Landeskriminalamt warnt: Cyberangriffe auf Firmen nehmen zu
Redakteur
Von dpa, Jürgen Becker
Cyberkriminelle attackieren zunehmend auch kleine und mittelgroße Firmen in Sachsen – mithilfe Künstlicher Intelligenz. Wie sich Unternehmen dagegen schützen sollten.

Die Anzahl der angezeigten Cyberangriffe auf Unternehmen ist in Sachsen zuletzt deutlich gestiegen. Allein bei der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime seien im vergangenen Jahr 337 Anzeigen eingegangen – 24 Prozent mehr als im Jahr 2024. Das teilte das Landeskriminalamt (LKA) auf Anfrage mit.
