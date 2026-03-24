Das Erzgebirge verliert einen Traditionsbäcker

In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.

Schlechte Bäckerei-Neuigkeiten gibt es aus Aue-Bad Schlema: Die Traditionsbäckerei Enke auf dem Zeller Berg hat nicht mehr lang geöffnet. Schlechte Bäckerei-Neuigkeiten gibt es aus Aue-Bad Schlema: Die Traditionsbäckerei Enke auf dem Zeller Berg hat nicht mehr lang geöffnet.