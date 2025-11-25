„Das ist die Zukunft des Designs“ – Student holt europäischen Modepreis ins Erzgebirge

Mit seinem Gore-Tex-Design setzt Vincent Röse neue Maßstäbe im europäischen Nachwuchsmodedesign. Der 23-Jährige überzeugte die Jury mit einer visionären Verbindung.

Mit einer Idee, die Mode radikal neu denkt, hat der 23-jährige Vincent Röse aus Schneeberg den europäischen Förderpreis „Next Generation – Fashion 2025" gewonnen. In einem Feld aus 24 Studierenden von elf renommierten Modehochschulen überzeugte der Student der Fakultät für Angewandte Kunst Schneeberg mit einem Konzept, das...