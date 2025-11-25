Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • „Das ist die Zukunft des Designs“ – Student holt europäischen Modepreis ins Erzgebirge

Vincent Röse (r.), hier mit Modedesigner Thomas Rath, hat den Förderpreis gewonnen.
Vincent Röse (r.), hier mit Modedesigner Thomas Rath, hat den Förderpreis gewonnen. Bild: Michael Schmidt
Vincent Röse mit seinem Entwurf auf dem Laufsteg bei der FashionTex in Chemnitz.
Vincent Röse mit seinem Entwurf auf dem Laufsteg bei der FashionTex in Chemnitz. Bild: Michael Schmidt
Der Entwurf entstand zuerst im Computer und wurde dann erst geschneidert.
Der Entwurf entstand zuerst im Computer und wurde dann erst geschneidert. Bild: Steven Schwanz
Vincent Röse (r.), hier mit Modedesigner Thomas Rath, hat den Förderpreis gewonnen.
Vincent Röse (r.), hier mit Modedesigner Thomas Rath, hat den Förderpreis gewonnen. Bild: Michael Schmidt
Vincent Röse mit seinem Entwurf auf dem Laufsteg bei der FashionTex in Chemnitz.
Vincent Röse mit seinem Entwurf auf dem Laufsteg bei der FashionTex in Chemnitz. Bild: Michael Schmidt
Der Entwurf entstand zuerst im Computer und wurde dann erst geschneidert.
Der Entwurf entstand zuerst im Computer und wurde dann erst geschneidert. Bild: Steven Schwanz
Aue
„Das ist die Zukunft des Designs“ – Student holt europäischen Modepreis ins Erzgebirge
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit seinem Gore-Tex-Design setzt Vincent Röse neue Maßstäbe im europäischen Nachwuchsmodedesign. Der 23-Jährige überzeugte die Jury mit einer visionären Verbindung.

Mit einer Idee, die Mode radikal neu denkt, hat der 23-jährige Vincent Röse aus Schneeberg den europäischen Förderpreis „Next Generation – Fashion 2025“ gewonnen. In einem Feld aus 24 Studierenden von elf renommierten Modehochschulen überzeugte der Student der Fakultät für Angewandte Kunst Schneeberg mit einem Konzept, das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
4 min.
Haute Couture in Chemnitz: Was inspiriert eine Modedesign-Studentin aus Schneeberg?
Generalprobe für „Fashion Tex“ am Donnerstag: Cindy Hartwich (links) neben dem Modell, das ihr Design trägt.
Moderiert von Designer Thomas Rath fand am Freitagabend die Modenschau „Fashion Tex“ statt. 24 Studierende aus Europa zeigten ihre mit Hilfe von 3D-Druck erzeugten Kreationen. Eine von ihnen ist Cindy Hartwich.
Elisa Leimert
16:44 Uhr
1 min.
Auto fängt auf A72 bei Reichenbach Feuer
Die Kameraden der Feuerwehr haben fast drei Stunden lang den brennenden Pkw gelöscht. (Symbolbild)
Es kommt zu einer plötzlichen Panne, die einen stundenlangen Feuerwehreinsatz auslöst und eine Auffahrt lahmlegt. Die betroffene Autofahrerin kommt mit dem Schrecken davon.
16:45 Uhr
4 min.
Die Drohmails des "Schweinetreffs": Polizei hebt Gruppe aus
Die Drohmails lösten große Polizeieinsätze aus - etwa im Mai 2024 in Essen. (Archivbild)
Mutmaßlich war es die Lust am Schrecken anderer - ein Staatsanwalt nennt es "asozial": Ermittler nehmen eine Gruppe ins Visier, die mit falschen Drohungen bundesweit die Polizei in Atem hielt.
Andrea Löbbecke und Jenny Tobien, dpa
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
30.10.2025
2 min.
Star-Designer Thomas Rath moderiert Modenschau in Chemnitz
Thomas Rath, hier bei den diesjährigen Düsseldorfer Duftstars, dürfte vielen Menschen als Juror von „Germany‘s Next Topmodel“ bekannt sein.
Nächste Woche werden Europas junge Design-Talente bei einer zweitägigen Modemesse auf der Bühne im Gründerzentrum Fabrik stehen.
Christian Mathea
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel