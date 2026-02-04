MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • DDR-Kultband kommt ins Erzgebirge: Fans dürfen sich über Klassiker und neue Songs freuen

Stern Combo Meissen zum Konzert in Zwickau 2025.
Stern Combo Meissen zum Konzert in Zwickau 2025. Bild: Torsten Piontkowski/Archiv
Stern Combo Meissen zum Konzert in Zwickau 2025.
Stern Combo Meissen zum Konzert in Zwickau 2025. Bild: Torsten Piontkowski/Archiv
Aue
DDR-Kultband kommt ins Erzgebirge: Fans dürfen sich über Klassiker und neue Songs freuen
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst vor rund anderthalb Jahren hat die Stern Combo Meissen ihr jüngstes Album veröffentlicht und eine Jubiläumstour gespielt. Jetzt kommt die Rocklegende für ein Konzert nach Aue.

Gegründet im Jahr 1964 können sie mittlerweile auf eine gut sechs Dekaden umfassende Karriere zurückblicken: die DDR-Kultband Stern Combo Meissen. Nun kommt die laut eigener Aussage „dienstälteste Artrock-Legende“ ins Erzgebirge. Am 14. Februar gibt die Band ein Konzert im Kulturhaus Aue.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
4 min.
„Danke, dass ihr uns nicht vergessen habt“: Stern-Combo Meißen von Standing Ovations in Zwickau sichtlich gerührt
Die Stern-Combo Meißen feierte im ausverkauften Gasometer ihr Jubiläum.
Sie gehört zu den dienstältesten deutschen Bands: Die Stern-Combo Meißen um Gründungsmitglied Martin Schreier. Nun gab es fast 60 Jahre danach wieder Gänsehaut – auf beiden Seiten der Bühne.
Torsten Piontkowski
17:43 Uhr
2 min.
EU-Politiker: Orban instrumentalisiert Prozess gegen Maja T.
Der deutsche EU-Politiker Martin Schirdewan verfolgte das Verfahren gegen Maja T. in Ungarn vor Ort mit.
Das Urteil gegen Maja T. sorgt für Kritik: Deutsche EU-Politiker werfen der ungarischen Regierung vor, mit dem Prozess gezielt Stimmung zu machen.
14.01.2026
4 min.
Stefanie Hertel, Heino, Sterncombo Meißen: Kulturhaus im Erzgebirge plant 2026 mit diesen Höhepunkten
Mit einem Countryprogramm gastiert Stefanie Hertel (rechts) mit Tochter Johanna Mross und Ehemann Lanny Lanner im Kulturhaus Aue.
Der Veranstaltungskalender des Kulturhauses Aue für das erste Halbjahr 2026 ist schon recht voll. Worauf sich die Fans von Schlager, Ostrock und Kabarett freuen können.
Heike Mann
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
Mehr Artikel