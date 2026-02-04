DDR-Kultband kommt ins Erzgebirge: Fans dürfen sich über Klassiker und neue Songs freuen

Erst vor rund anderthalb Jahren hat die Stern Combo Meissen ihr jüngstes Album veröffentlicht und eine Jubiläumstour gespielt. Jetzt kommt die Rocklegende für ein Konzert nach Aue.

Gegründet im Jahr 1964 können sie mittlerweile auf eine gut sechs Dekaden umfassende Karriere zurückblicken: die DDR-Kultband Stern Combo Meissen. Nun kommt die laut eigener Aussage „dienstälteste Artrock-Legende" ins Erzgebirge. Am 14. Februar gibt die Band ein Konzert im Kulturhaus Aue.